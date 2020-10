Após vídeo ‘saindo do armário’, influencer desabafa: “Desde que nasci, sou gay”

O influencer digital Gustavo Rocha desabafou sobre sua relação com a própria orientação sexual após se assumir gay. Em um vídeo no YouTube, o jovem confessou que demorou para se relacionar com homens.

“Eu sou uma pessoa independente desde os meus 17 anos. E nesses 6 anos que eu estou na internet eu sempre fui questionado sobre uma coisa que talvez as pessoas não devessem ser questionadas, porque devia ser uma coisa mais naturalizada. Todos os dias eu recebo mensagens sobre isso. Naturalmente eu vim falar sobre isso, mas já é tão naturalizado na minha cabeça”, defendeu Gustavo, de 23 anos, que tem 7 milhões se seguidores no Instagram.

“Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu sou gay. Gosto de meninos desde criancinha, eu nasci dessa forma e vou morrer desse jeito. (…) Mas desde que eu era criança, eu sempre namorava as menininhas e tudo mais. Eu me lembro de quando eu tava, sei lá, no jardim, que tinha um menininho e eu gostava dele. E isso pra mim, era meio confuso na minha cabeça, porque não é o que me foi ensinado”, detalhou o influenciador.

Gustavo ficou famoso pelo canal dos “Irmãos Rocha” ao lado do gêmeo, Túlio, ex-participante do ‘De Férias com o Ex’. O influencer falou que o processo de aceitação foi mais complicado por conviver com o irmão heterossexual.

“Meus pais me levavam no futebol e eu sempre fiz futebol minha vida toda. Eu gostava de jogar bola, para mim não era um monstro de 7 cabeças, mas quando eu tinha uns 17 anos de idade eu não queria mais fazer aquilo e estava me sentindo indo carregado. E eu cheguei nos meus pais e falei que não queria mais jogar bola. E era muito difícil porque, pra quem não conhece, eu tenho um irmão gêmeo, ele chama Túlio, e meu irmão sempre foi muito o homão da família, o másculo, o hétero top. E eu sempre fui muito comparado a ele, e pra mim isso era a parte mais difícil, porque acho que as pessoas esperavam que eu fosse igual a ele, e eu nunca ia ser, porque eu era eu”, contou ele, emocionado.

Veja também