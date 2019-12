Após vídeo com ‘Jesus gay’, Porta dos Fundos sobre ataque

SÃO PAULO, 26 DEZ (ANSA) – O prédio onde fica a produtora de vídeos humorísticos Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de um ataque na madrugada do último dia 24. A empresa vinha sendo criticada pelo “Especial de Natal Porta dos Fundos: A primeira tentação de Cristo”, que está no ar pelo serviço de streaming Netflix e no qual Jesus é retratado como gay. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram três pessoas encapuzadas atirando coquetéis molotovs contra a entrada edifício, provocando um incêndio. O fogo foi rapidamente controlado e ninguém ficou ferido. No entanto, ontem (25), um grupo intitulado “Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira” e que se diz integralista, ou seja, inspirado na ideologia fascista, assumiu a autoria do ataque. O “Especial de Natal Porta dos Fundos” tem 46 minutos de duração e o ator Gregorio Duvivier interpretando Jesus. No vídeo, Jesus é retratado como homossexual e é surpreendido com uma festa de aniversário ao retornar do deserto com seu namorado, Orlando (interpretado por Fabio Porchat). A sátira com Jesus gay despertou a ira de grupos religiosos, que chegaram a pedir a censura do filme, negada pela Justiça. “Não vão nos calar. Nunca! É preciso estar atento e forte”, comentou Porchat, pelo Twitter, repudiando o ataque. (ANSA)