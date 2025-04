Após vídeo adulto vazado, ator vira o jogo e ganha papel em novela das nove

No próximo sábado, dia 26, a novela ‘Vale Tudo’ promete uma das entradas mais aguardadas de sua nova versão: Odete Roitman, agora interpretada por Débora Bloch, surgirá para movimentar as estruturas da trama — e dos bastidores. A chegada da icônica vilã não apenas abrirá caminho para grandes reviravoltas no folhetim das nove da Globo, como também simboliza um importante momento de virada para o ator Bernardo Velasco.

A trajetória de Bernardo na televisão começou em 2008, como participante do reality show romântico “Agora Vai” no Mais Você de Ana Maria Braga, na TV Globo. Três anos depois, ele estreou em Malhação, vivendo o personagem Nando Peixoto. Em 2013, ele se acertou com a Record TV, onde deu vida a Romeu em Pecado Mortal e, na sequência, consolidou integrou o elenco de produções bíblicas como Os Dez Mandamentos (2015) e A Terra Prometida (2016). Em 2017, protagonizou a novela Belaventura, como o príncipe Enrico, e, em 2018, participou do Dancing Brasil comandado por Xuxa Meneguel. Sua última aparição na dramaturgia havia sido na série Jezabel (2019).

Após quase seis anos afastado das novelas, Bernardo retorna à TV Globo interpretando Igor, personal trainer de Afonso Roitman (Humberto Carrão) em Vale Tudo. O personagem, inicialmente contratado para acompanhar Afonso em seus treinos, acaba atraindo a atenção de Odete Roitman, que decide transformá-lo também em seu treinador pessoal — e, posteriormente, em seu amante. O envolvimento secreto entre Igor e Odete adicionará tensão e camadas de manipulação à trama, especialmente quando Solange (Alice Wegmann) flagrar o casal em um restaurante no Leblon.

Além disso, a entrada de Odete será marcada por outras relações controversas: ela chegará ao Brasil acompanhada de Martin (Ângelo Rodrigues) e contará com a ajuda de outro amante, Walter (Leandro Lima), ampliando seu leque de aliados para colocar em prática sua série de armações. Um dos episódios mais esperados é justamente a sabotagem do bufê de Raquel (Taís Araujo), rememorando a clássica sequência da “maionese envenenada” que entrou para a história da teledramaturgia.

Se na ficção Bernardo Velasco viverá momentos intensos, fora dela ele também passa por uma transformação pessoal e profissional importante. Em 2022, o ator criou um perfil na plataforma OnlyFans, onde vendia conteúdos íntimos por assinatura. Acontece que parte desses registros acabou vazando nas redes sociais, levando Bernardo a suspender sua produção de conteúdo adulto e repensar seus rumos profissionais.

Com a oportunidade de integrar o elenco de Vale Tudo, a coluna confirmou que Bernardo desativou seu perfil no OnlyFans e, agora, aos 39 anos, abraça uma nova fase, focando totalmente ao universo da teledramaturgia.

É, inclusive, digno de destaque o posicionamento da Globo e de sua direção ao não deixarem que a passagem de Bernardo pelo universo do conteúdo adulto pesasse contra sua escalação. Em um mercado ainda permeado por preconceitos silenciosos — tanto na televisão quanto em diversas outras áreas do mundo corporativo —, a atitude da emissora reforça uma visão mais humanizada e justa sobre a trajetória dos artistas. Abertura que evidencia a importância de segundas chances e de novos começos.

Ter a chance de reconstruir, recomeçar e mostrar outras facetas do próprio talento é fundamental. Ao dar espaço para Bernardo Velasco voltar a brilhar como ator, a novela Vale Tudo não apenas resgata um nome querido do público, mas também passa uma mensagem poderosa: o passado não é um peso quando se tem talento, vontade de trabalhar e desejo de evoluir.