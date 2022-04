Após vice do Flamengo, Landim abre mão de cargo na Petrobras e explica motivos em carta; veja 'Os últimos acontecimentos me demonstraram a necessidade de termos todos nós o compromisso de um grau ainda maior de dedicação e foco ao Clube', escreveu Landim

Mandatário do Flamengo desde janeiro de 2019, Rodolfo Landim não irá mais assumir o cargo da presidência do Conselho de Administração da Petrobras, cujo Ministério de Minas e Energia havia o indicado no início da última semana. Em carta divulgada aos torcedores rubro-negros, na madrugada deste domingo, horas após o clube ser vice do Carioca, Landim realçou o seguinte:

– Em relação ao Flamengo, os últimos acontecimentos me demonstraram a necessidade de termos todos nós o compromisso de um grau ainda maior de dedicação e foco ao Clube.

Como sempre falei, ao ter sido reeleito pelos sócios para um mandato de mais três anos, exercer bem o cargo de presidente do Flamengo é minha total prioridade – completou.

Veja a carta na íntegra (divulgada no site oficial):

“Caro Sócio e torcedor rubro-negro, como já foi amplamente divulgado pela imprensa, tive a honra de ter meu nome indicado para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras.

Depois de mais 26 anos trabalhando na empresa, tendo exercido vários, cargos na sua alta administração, o convite feio seria um retorno a um local que por muito tempo fez parte da minha vida.

Apesar do tamanho e da importância da Petrobras para o nosso país, e da enorme honra para mim em exercer este cargo, gostaria de informá-lo que resolvi abrir mão desta indicação, concentrando todo meu tempo e dedicação para o ainda maior fortalecimento do nosso Flamengo.

Encaminhei ao Exmo Ministro de Minas e Energia, Sr. Bento Albuquerque, um documento com esta posição, deixando claro meu agradecimento em não conseguir, dada a dedicação que as duas instituições demandariam nesse momento, exercer ambas as funções e à altura que a Petrobras e o Flamengo merecem.

Em relação ao Flamengo, os últimos acontecimentos me demonstraram a necessidade de termos todos nós o compromisso de um grau ainda maior de dedicação e foco ao Clube.

Como sempre falei, ao ter sido reeleito pelos sócios para um mandato de mais três anos, exercer bem o cargo de presidente do Flamengo é minha total prioridade.”



Saudações rubro-negras

Rodolfo Landim

Presidente do Clube de Regatas do Flamengo

Presidente do Flamengo desde 2019, Landim, reeleito em 2021 para o triênio 2022-2024, já havia sido indicado para o posto na estatal no início do mês, mas não assumiu a posição porque aguardava a aprovação da assembleia. Ele chegou a garantir que acumularia os cargos e não sairia da presidência do clube rubro-negro. Engenheiro civil de formação, o dirigente ocupou diversas funções na Petrobras por 26 anos e fez carreira na área.

