Após vice-campeonato, Tinga pede cabeça erguida e a permanência de Vojvoda no Fortaleza

Após perder o título da Copa Sul-Americana nos pênaltis para a LDU-EQU, Tinga foi o primeiro a falar após o vice-campeonato. Ídolo do clube, o lateral não escondeu a frustração pela perda do título, mas pede cabeça erguida ao elenco e a permanência da filosofia de trabalho, que vem sendo construída pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Ainda na beira do gramado, Tinga analisou o duelo contra um time experiente como a LDU. Segundo o jogador, o pênalti foi detalhe, que o Fortaleza pagou o preço pelos erros, mas que o elenco tem que se sentir orgulhoso pelo que construíram na competição.

“Temos que levantar a cabeça. Dar parabéns ao grupo pela entrega, pela dedicação, estou muito orgulhoso do meu grupo. O pênalti é detalhe, a gente fez um grande jogo, tivemos duas ou três oportunidades claras e não convertemos. O adversário é muito qualificado, um time tradicional e levaram a gente até o empate e depois nós seguramos até as penalidades. A gente tem que levantar a cabeça e ficar feliz por tudo que a gente conquistou”, disse Tinga.

Com estádio Domingo Burgueño lotado, com presença maciça da torcida nordestina, o lateral Tinga pediu a sequência da filosofia de trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. Ídolo do clube, o lateral quer ambição da equipe para retornar à final na próxima temporada.

“O sentimento é de orgulho. Primeiro agradecer a presença do torcedor, que acreditou na gente até o fim. Eles sabem da nossa entrega, mas a gente tem melhorar cada vez mais, ter a ambição para no próximo ano disputar o título novamente, pois somos um time que está crescendo, que está evoluindo com uma boa filosofia de trabalho. É manter os pés no chão que coisas boas irão vir ainda” disse o lateral.

Na final, o Fortaleza saiu na frente da LDU no tempo normal, com Lucero, mas levou o empate minutos depois. Nas penalidades, o Fortaleza abriu com João Ricardo pegando a cobrança de Guerrero, mas na terceira finalização, Silvio Romero desperdiçou e deixou a série empatada até as alternadas. Piovi marcou e na decisiva, Brítez parou no goleiro Domínguez, que foi o grande herói do time equatoriano.

