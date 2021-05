Após vice-campeonato, Palmeiras vira chave para as prioridades do ano

Terceiro vice-campeonato na temporada, o Palmeiras agora vai aproveitar a semana para juntar os cacos da derrota deste domingo para o São Paulo, no Morumbi, a fim de seguir firme nos seus compromissos visando a Libertadores e também o Brasileiro que se inicia já no próximo final de semana. Levantar o moral do grupo é uma das preocupações da comissão técnica.

“Tenho muito orgulho desse elenco. Foi um campeonato de todos para todos. Utilizamos todos os jogadores. Num dado momento, o campeonato estava perdido e depois retornamos. Jogamos contra o Bragantino fora e ganhamos bem, depois enfrentamos o Corinthians e também ganhamos bem. Contra o São Paulo, temos que aceitar. Tiveram mais eficácia e competência”, afirmou Abel Ferreira.

Para o meia Gustavo Scarpa, o time precisa tirar lições dos erros cometidos em campo para seguir firme nas próximas competições.

“Acho que a gente não conseguiu impor nosso ritmo de jogo. Eles acharam um gol no primeiro tempo e foram mais eficientes. No Palmeiras sempre entramos para ser campeão. Chegar não é suficiente. O adversário tem o mérito, eles foram mais felizes”, afirmou o jogador.

Na próxima quinta, o time recebe o Universitario, do Peru, no Allianz Parque, já classificado e com o primeiro lugar da sua chave garantido. “O futebol é isso. Agora é voltar nosso foco para as outras competições”, completou o meio-campista.

Além da Libertadores, o Campeonato Brasileiro também passa a ser a prioridade no momento. A competição começa no próximo final de semana e o primeiro desafio é uma parada complicada: Flamengo, atual bicampeão do torneio, no Maracanã. Pelo planejamento do técnico Abel Ferreira, ele deve escalar uma equipe alternativa na quinta-feira e descansar alguns atletas para enfrentar os cariocas com uma equipe mais fortalecida.

E à custa de muito trabalho, a comissão técnica agora trabalha para fazer de 2021 uma temporada tão vencedora quanto a do ano passado. No entanto, os resultados até aqui em termos de finais não têm sido satisfatórios. Antes da decisão deste domingo, o Palmeiras disputou dois troféus. E nas duas oportunidades, a equipe saiu sem a taça depois de perder nos pênaltis em ambas as ocasiões. O primeiro revés foi pela Supercopa do Brasil diante do Flamengo. O outro foi a derrota para o Defensa Y Justicia, da Argentina, pela Recopa Sul-Americana.

