Após viajar com novo namorado, Sandy é vista ao lado do ex, Lucas Lima, nos EUA

Sandy, 41 anos, foi vista com o ex-marido, Lucas Lima, 42, em um dos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, após viagem com o novo namorado, Pedro Andrade, pela Costa Rica. A cantora, que também estava acompanhada pelo pai, Xororó, 67, foi registrada no momento em que atendia fãs.

Nas redes sociais, Sandy não fez publicações sobre a viagem, porém o ex-marido compartilhou alguns cliques de seus passeios na Disney.

“Pra chegar em Orlando vindo do Cairo, foram 28 horas de conexões e um dos maiores contrastes culturais que eu já experienciei!”, escreveu Lucas na legenda ao postar no Instagram um carrossel de cliques e vídeos em que ele aparece sozinho.

“Dias incríveis na Disney para encerrar as férias mais longas e malucas que eu já tive na vida! Nada mal, dona 2025… nada mal”, completou ele.

Sandy e Lucas anunciaram o fim do relacionamento em setembro de 2023, após 24 anos juntos, sendo 15 de casamento. Eles são pais de Theo, de 9 anos.

Viagem com novo namorado

Antes de ser vista na Disney, Sandy curtiu uma viagem romântica na Costa Rica com o novo namorado. O casal ficou hospedado no Nayara Springs, hotel que conta com diárias que variam de R$ 5 mil a R$ 8 mil.

Apesar de não aparecerem juntos nas publicações de ambos nas redes sociais, internautas observaram que os dois estavam juntos em viagem para o mesmo lugar devido à semelhança dos ambientes registrados nas imagens de cada um.

Dentre cenários turísticos compartilhados pela cantora estão registros como a cachoeira Fortuna Waterfall, a ponte suspensa do Místico Arenal Hanging Bridges e as trilhas de um vulcão na região de La Fortuna de San Carlos.

Os rumores de romance entre Sandy e o médico Pedro Andrade começaram a circular na web em meados do ano passado. Os dois ainda não compartilharam registros juntos.