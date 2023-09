Após veto francês, Brasil e países europeus vão investigar radiação do iPhone 12

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/09/2023 - 3:50 Compartilhe

Recentemente a França proibiu a venda dos iPhone 12 no país devido às preocupações com a possível radiação emitida pelo smartphone da Apple e o seu impacto na saúde da população. E as mais recentes notícias indicam que estas investigações podem agora se espalhar também ao resto da Europa.

Na terça-feira (12) foi noticiado que a Apple está proibida de vender o seu iPhone 12 na França devido aos seus níveis de radiação acima do permitido. Esta foi uma decisão inesperada, mas em causa está a saúde e bem-estar dos usuários.

Contudo, esta medida não irá ficar apenas pelo território francês, pois recentemente mais três países manifestaram a sua preocupação com estas radiações, nomeadamente a Alemanha, Holanda e a Bélgica, e dizem que também vão investigar os potenciais riscos para a saúde deste problema dos iPhone 12. Além disso, as autoridades dizem que as investigações também se podem espalhar por toda a Europa.

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que o assunto chegou ao conhecimento da área competente nesta quarta-feira. A reguladora acrescentou que uma equipe está se reunindo com os organismos de certificação e os laboratórios para organizar uma supervisão de mercado.

Nas últimas duas décadas, pesquisadores realizaram um grande número de estudos para avaliar os possíveis riscos à saúde pelo uso dos telefones celulares. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nenhum efeito adverso foi estabelecido como sendo causado pelo uso desses aparelhos.

