Após ver ‘Barbie’, mulheres brigam em São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 11:28 Compartilhe

Após uma sessão do filme Barbie, no Bourbon Shopping em São Paulo, uma sala de cinema se tornou cenário de briga. O conflito entre duas mulheres foi registrado em um vídeo que viralizou na última segunda-feira, 24.

Na gravação, enquanto os créditos do filme rolavam, é possível ver as duas discutindo até que o conflito se torna físico: uma delas chega a usar o sapato para agredir a outra.

Nas redes sociais, Melissa Caroline se identificou como uma das mulheres do vídeo e se defendeu. “Cheguei atrasada já [no cinema] e essa família estava sentada no meu lugar”, afirmou. “Fiquei em pé por uns 2 minutos mais ou menos esperando eles se arrumarem. Durante o filme, uma criança falava com a mãe dela constantemente alto”.

Segundo Melissa, o incômodo foi tanto que ela ligou para a polícia no meio do filme. Em seguida, ela afirma que “a mãe [da criança] e as outras que estavam do lado” começaram a ofendê-la.

“Eu só queria assistir meu filme em paz”, conta.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias