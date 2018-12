Depois de vender 50 milhões de ações ON da Via Varejo hoje, por meio de um contrato de Total Return Swap com uma instituição financeira, a participação do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no capital da Via Varejo passou de 43,23% para 39,36%. Segundo o GPA, a operação movimentou um montante de R$ 217,5 milhões.