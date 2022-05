Após vencer sua quinta Champions, Marcelo confirma que vai deixar o Real Madrid Lateral-esquerdo comentou ainda sobre os seus planos para o futuro fora do clube

Após levantar a taça da Champions League como capitão, o lateral-esquerdo Marcelo confirmou que não vai continuar no Real Madrid. O contrato do brasileiro com o clube expira ao final da temporada. A vitória na decisão contra o Liverpool marcou sua despedida.





– Este foi meu último jogo pelo Real Madrid – confirmou o lateral em entrevista na zona mista após a decisão.

O brasileiro ainda falou sobre seu futuro, mas que ainda não definiu nada. Por enquanto, Marcelo prefere descansar e curtir as férias primeiro.

– Próximo passo? Ficar sem atender o telefone por 15 dias (risos).

O lateral comentou possíveis destinos, mas não cravou uma decisão. No entanto, Marcelo ainda sente que pode jogar mais uma Champions League.

– Brasil? EUA? Ficar na Europa? Ainda acho que posso jogar mais uma Champions.

Marcelo jogou por 13 anos no Real Madrid e venceu 26 títulos. Foi o jogador com mais taças na história do clube.

