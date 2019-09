Após vencer Palmeiras, técnico do Flu é cauteloso sobre efetivação

A vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio pode não ser o suficiente para garantir Marcão no comando do Fluminense. O próprio técnico interino ainda não pensa diretamente sobre a possibilidade. Chegar aos 22 pontos e ficar mais uma rodada fora da zona do rebaixamento, por enquanto, é um alívio. Sobre ser efetivado no cargo, Marcão adota a cautela.

“Vamos continuar no dia a dia. Terça-feira trabalhamos, quarta também. Se vier o jogo no fim de semana estaremos preparados para passar tudo que for possível aos jogadores. Vamos esperar durante a semana”.

Marcão deixou bem claro após o jogo deste domingo (29) que ainda não foi procurado pela diretoria do Tricolor para uma possível efetivação no cargo de técnico. Porém, ao ser questionado se tem condições de levar o Flu pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, Marcão mostrou confiança.

“Quando você trabalha no Fluminense tem que estar preparado. A gente vem estudando bastante, fazendo algumas viagens, converso diariamente com o Thiago Silva e com o Marcelo, que são as pessoas que dão referência de tudo o que está acontecendo lá fora. Isso nos dá capacidade de estar aqui ajudando os nossos companheiros no dia a dia”.

O Fluminense de Marcão entrou em campo com escalação diferente da que Oswaldo de Oliveira vinha adotando. Allan foi o único volante e Daniel voltou a jogar no meio ao lado de Paulo Henrique Ganso e Nenê. O técnico interino explicou o motivo de ter alterado a equipe.

“Eles fizeram esse jogo durante sete ou oito meses, é característica da nossa equipe. Por isso optamos pelo Daniel, que já vinha fazendo esse papel há bastante tempo, com o jogo aproximado, o jogo apoiado. Jogando em casa, diante do nosso torcedor eu optei por essa formação e é bom ver o Fluminense jogando dessa forma. Precisamos de atenção nos detalhes, como a perda da bola, atenção ao posicionamento, mas é o tipo de jogo que a gente quer ver o Fluminense fazendo”.

O elenco tricolor ganhou folga nesta segunda-feira (30) e tem o restante da semana de treino para enfrentar o Botafogo, domingo, 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.