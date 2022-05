Após vencer o Bragantino, Corinthians divulga programação para a semana Timão volta aos treinamentos já nesta segunda-feira (9), pensando na Portuguesa-RJ, na quarta-feira (11), pela Copa do Brasil





O Corinthians voltará aos treinamentos menos de 24 horas após a vitória contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em programação definida pelo departamento de futebol, o elenco corintiano se reapresentará no período da tarde desta segunda-feira (9).

Como de praxe, os atletas que atuaram mais do que 45 minutos contra o Braga, neste fim de semana, devem fazer somente um trabalho regenerativo.

Com isso, o técnico Vítor Pereira terá somente um treinamento com todos os atletas à disposição antes de encarar a Portuguesa-RJ, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que acontecerá nesta quarta-feira (11), às 21h30. A atividade em questão será na terça-feira (10), no período da tarde.

Após enfrentar a Lusa carioca, o elenco corintiano se reapresenta no dia seguinte, quinta-feira (12), à tarde, já de olho no Internacional, adversário do sábado (14), pelo Brasileirão, em Porto Alegre.

Na sexta-feira (13), o Timão fará o único treinamento pela manhã. O elenco almoçará no CT Joaquim Grava e viajará para a capital gaúcha no mesmo dia.

Confira a programação corintiana até o próximo sábado (14):

Segunda-feira, 09/05 – treino à tarde

Terça-feira, 10/05 – treino à tarde

Quarta-feira, 11/05 – Corinthians x Portuguesa-RJ

Quinta-feira, 12/05 – treino à tarde

Sexta-feira, 13/05 – treino pela manhã e viagem à tarde

Sábado, 14/05 – Internacional x Corinthians

