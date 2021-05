Após vencer o Augsburg, Bayern de Munique recebe o troféu do Alemão; veja o vídeo

O Bayern de Munique venceu o Augsburg por 5 a 2 neste sábado, e encerrou a sua temporada na Bundesliga. Após a goleada, o clube alemão recebeu o seu troféu e pode fazer a tradicional festa do título. O confronto também marcou as despedidas do treinador Hansi-Flick e dos jogadores Boateng, Alaba e Javi Martínez

O atacante Robert Lewandowski marcou o último gol da partida deste sábado, e ultrapassou a marca de Gerd Muller, também ídolo do Bayern de Munique, e se tornou o primeiro jogador a marcar um total de 41 gols no Campeonato Alemão.

Bayern conquistou o seu nono título seguido (Foto: CHRISTOF STACHE / POOL / AFP)

E MAIS:

Veja também