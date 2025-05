Após vencer na simples, Paolini fatura título de duplas em Roma

ROMA, 18 MAI (ANSA) – Após ter vencido a categoria individual do Masters 1000 de Roma, a tenista italiana Jasmine Paolini voltou a subir no lugar mais alto do pódio do torneio na capital, mas nas duplas femininas.

Atuando ao lado da compatriota Sara Errani, as mandantes derrotaram a parceria formada pela russa Veronika Kudermetova e pela belga Elise Mertens por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

As italianas, atuais campeãs olímpicas na categoria, faturaram um título juntas pela sétima vez. Além disso, as atletas ganharam em Roma pela segunda ocasião seguida, coisa que não acontecia desde os anos 1990, quando Beatriz “Gigi” Fernández e Natasha Zvereva ganharam em 1994 e 1995.

Paolini, por sua vez, se tornou a primeira tenista desde 1990 a vencer tanto simples quanto duplas no Foro Itálico. Antes dela, a última a ter conseguido protagonizar a façanha havia sido a sérvia Monica Seles.

“Após a esplêndida vitória de ontem, hoje mais uma grande satisfação para o tênis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistaram mais uma vez o título de duplas no Masters 1000 de Roma. Parabéns!”, celebrou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. (ANSA).