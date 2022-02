Após vencer Chapecoense e Avaí, Próspera vira sensação do Catarinense, e meia avalia momento Lucas Bessa destaca mudança no ambiente após triunfos

As vitórias do Próspera sobre Chapecoense e Avaí nas duas últimas rodadas do Campeonato Catarinense transformaram o ambiente da equipe. Depois de um início de competição turbulento, o time da cidade de Criciúma, teve boas atuações contra adversários de maior investimento e somou seis pontos, escalando a tabela de classificação.

Mirando mais uma vitória, o Próspera enfrenta o Juventus, nesta quinta-feira, às 16 horas, na Arena Joinville. Para o meia Lucas Bessa, uma oportunidade do time mostra que a evolução das últimas rodadas será mantida.

– Fizemos dois ótimos jogos, não é qualquer um que chega na Ressacada e ganha do Avaí. Nós fizemos e com merecimento. É até difícil explicar o que mudou nessas duas últimas rodadas, mas graças a Deus, o nosso trabalho foi recompensado. Claro que isso nos dá confiança, para buscar novamente os três pontos – explicou Bessa, titular do Próspera nas cinco partidas da competição.

– Até pelo momento do adversário na competição precisamos estar muito atentos, mas também temos que construir o resultado, o mando de campo é nosso, embora o jogo seja em Joinville, temos que somar pontos e continuar essa caminhada – finalizou Lucas Bessa.

