Após vazar vídeo com falso apoio a Bolsonaro, Nando Reis diz ser vítima de fake news

Na tarde desta quarta-feira (27), Nando Reis, por meio de suas redes sociais, se manifestou sobre um vídeo que circulou na internet com uma suposta vaia e gritos de “mito” após o cantor dizer “Fora Bolsonaro” em um festival intitulado Prime Rock, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).







Em uma nota de esclarecimento, o cantor disse ter sido vítima de uma fake news. Veja abaixo o comunicado na íntegra:

“Trata-se de uma manipulação sonora de um vídeo captado no dia 16 de julho, durante a apresentação do artista no Festival Prime Rock, em Belo Horizonte. O vídeo em questão mostra a plateia do show em uma falsa manifestação de apoio ao atual presidente da República, quando, na verdade, a imensa maioria do público se manifestava de forma contrária, exaltando as críticas ao chefe de Estado.

Nando é um defensor da democracia e se posiciona de forma contrária ao atual governo. Neste show, Nando contou, inclusive, com a participação da MC Anarandá, representante do povo Guarani-Kaiowá, e dividiu com o público a sua indignação e tristeza com o atual desmonte das políticas públicas que protegem os povos indígenas no Brasil

É importante esclarecer que a publicação de fake news envolvendo artistas críticos ao atual governo faz parte de uma estratégia de intimidação que tem por objetivo calar a classe artística. O artista Nando Reis jamais se intimidará por medo de manifestar a sua opinião enquanto parte da classe artística, mas, sobretudo, como cidadão brasileiro”, finaliza a nota.

Apoio a Lula

Durante o festival Turá, que aconteceu no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, Nando Reis foi aclamado pelo público após gritar “Fora Bolsonaro” e fazer o “L”, gesto associado ao ex-presidente e candidato Luís Inácio Lula da Silva, Lula (PT).

Enquanto cantava uma de suas músicas do repertório, a canção “N”, o cantor pediu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (PL): “Espero que o tempo passe e que essa merda de governo acabe”, disse Reis.

Ao cantar a música “Do seu lado”, o artista gritou “Fora Bolsonaro”. Na mesma canção, enquanto pulava e interagia com público, Nando levantou o braço e fez o gesto de “L” com a mão.

Após a atitude, Reis foi bastante ovacionado pelas pessoas presentes no local.