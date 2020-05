Após urinar durante live de Safadão, Tirulipa rebate críticas na web: “Turma do mimimi”

O humorista Tirullipa que é figura carimbada nas lives de Wesley Safadão causou na noite de ontem (17). Durante mais uma transmissão ao vivo do cantor de forró, Tirullipa resolveu não ir ao banheiro e fez xixi ali mesmo.

“Cada um chora por onde mais sente saudade. Mamãe sempre diz que não podemos prender o mijo por muito tempo. Não acredito que fiz isso. Me desculpa aí, gente”, declarou ele sobre o ocorrido na live.

Safadão percebeu o que estava acontecendo durante a apresentação e não segurou o riso. Acompanhado de Luiz Carlos, vocalista do Rala Negra, que fez um dueto com o artista.

Tirullipa usou a sua rede social na tarde desta segunda-feira (18) para rebater as críticas por ter feito xixi durante a live: “As coisas acontecem muito naturalmente. A galera do mimimi… Gente, me perdoe se eu fui ridículo. Você tem todo o direito de não gostar, assim como eu também tenho o direito de fazer o que me dá vontade de fazer. Mas peço desculpas. Creio que muita gente curtiu, achou verdadeiro. Não fiz para ofender ninguém. Eu mesmo fiquei como ridículo. Brinquei, fui eu, e esse é doido do Tirullipa”, disse ele.