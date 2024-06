Após uma década longe dos estúdios, tenor Jean William lança canção inédita no Dia dos Namorados

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2024 - 19:57 Para compartilhar:

Após 10 anos sem entrar em estúdio, mas com a carreira artística como tenor e intérprete ininterrupta, o tenor Jean William, lança no próximo Dia dos Namorados (12/6) uma canção inédita de sua própria autoria: “Encontro das Águas”, primeiro single de seu novo álbum que será lançado no segundo semestre de 2024. A música foi composta em homenagem ao parceiro de Jean William, o ator Rodrigo Mar e promete emocionar seu público, capturando a essência da confluência entre diferentes estilos musicais, bem como a fusão cultural que caracteriza o Brasil. A produção do single é de Bruno Moreira e a capa de Leandro Arraes.

Algumas composições transcendem o mero entretenimento, elevando-se a manifestações genuínas de emoções e afetos mais profundos. É nesse espectro de sentimentos que emerge o novo trabalho de Jean William, um tenor cuja voz ressoa não apenas nos palcos, mas também nos corações daqueles que têm a honra de ouvi-lo.

“Encontro das Águas” é mais do que uma canção; é um testemunho da beleza que reside na conexão entre duas almas afins. É a expressão musical de um amor que desafia o tempo e as adversidades, fluindo como um rio perene que nunca seca. “Essa composição é muito importante para mim; é uma expressão da minha alma que espero que ressoe com muitos. Ela fala sobre encontro, sobre as diferenças que nos enriquecem e sobre a harmonia possível entre mundos que parecem distantes’, comenta o tenor.

A música estará disponível em todas as plataformas de streaming e o lançamento será acompanhado de um videoclipe, disponível no canal oficial de Jean no YouTube. Este clipe não apenas captura a performance emocionante de Jean, mas também apresenta cenários naturais que evocam o título da música, proporcionando uma imersão visual que complementa a experiência auditiva.

Por trás da composição

Rodrigo conheceu Jean William durante o último ano da pandemia, em um período marcado por inúmeras reprises televisivas. Rodrigo, fã de longa data de Laura Pausini — uma paixão herdada de sua irmã — soube que ela estaria no programa “Altas Horas” e decidiu assistir. Foi nesse dia que Jean William, convidado a participar do programa, cantou com Laura Pausini. Rodrigo ficou impressionado com a voz e a performance de Jean

Essa admiração foi tão significativa que, inusualmente, Rodrigo sentiu-se compelido a seguir Jean no Instagram após o programa. Ele começou a acompanhar as postagens de Jean, tratando-o inicialmente como qualquer celebridade que se segue por admiração. Cerca de quatro meses depois, Rodrigo interagiu com uma publicação de Jean, que prontamente respondeu, dando início a uma conversa esporádica entre eles.

Quase um ano após o primeiro encontro, decidiram começar a namorar. Hoje, estão juntos, graças a participação do tenor no programa de Sérgio Groisman para cantar ao lado de Laura Pausini, personagens que desempenharam um papel indireto na união do casal. Esta é a história de como tudo começou, uma narrativa de amor nascida de um encontro fortuito diante da televisão.

Trajetória

Jean William nasceu em Sertãozinho, viveu em Barrinha, perto de Ribeirão Preto, e foi criado pelos avós. Com o avô Joaquim, boia-fria aposentado, autodidata em violão, violino e acordeão, ouvia e aprendia música caipira. Aos 8 anos passou a cantar no coral da igreja. É formado em música pela ECA-USP.

Estudou em Milão com a diretora do Teatro Alla Scala de Milão, Luciana Serra, e foi homenageado no maior programa de ópera do norte europeu, Ridotto del Ópera. Já se apresentou nos principais teatros do Brasil e em mais de 11 países ao redor do mundo. Em 2013 cantou na primeira visita do Papa Francisco ao Brasil.

Em 2018 foi recebido na opera de Montecarlo a convite do Príncipe Aberto II. Possui um álbum duplo gravado em 2014 intitulado Dois Atos.

Já se apresentou ao lado de artistas como Laura Pausini, Fafá de Belém, Mônica Salmaso, entre outros. Em Barrinha, cidade onde cresceu, foi homenageado com a construção de um teatro que leva seu nome. Recebeu da Fundação Pirelli para as artes o prêmio “Talent ar Work”, que premia jovens artistas empreendedores.

Em 2023, rodou o Brasil com a turnê “Cantos Brasileiros: Origens”, em que a música erudita brasileira é colocada ao lado de grandes clássicos da MPB com arranjos especiais para um cantor lírico acompanhado por um coro e conjuntos instrumentais.