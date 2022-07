Após um mês ‘sumido’, Luva de Pedreiro publica mensagem em rede social: ‘Voltei minha tropa’ Última publicação do influnciador Iran Ferreira no Twitter foi feita no dia 20 de junho







Com milhões de seguidores no Instagram e TikTok, Luva de Pedreiro voltou a publicar mensagens em outra rede social. Nesta quarta-feira, o influenciador Iran Ferreira escreveu aos fãs no Twitter um mês após a última publicação no site.

– Voltei para o Twitter minha tropa! Graças a Deus pai! – escreveu Luva de Pedreiro. Em pouco mais de uma hora, a nova publicação teve mais dois mil retweets e mais de 60 mil curtidas.

A última publicação de Luva de Pedreiro no Twitter foi feita no dia 20 de junho. O conteúdo foi um vídeo, onde Iran faz embaixadinhas no campo de terra que o deixou famoso, em Quinjingue, na Bahia. Hoje o influenciador mora em Recife.

No fim do último mês, Iran Ferreira entrou em conflito com o ex-empresário Allan Jesus, deixou a parceria com o agente e acertou com o ex-jogador de futsal Falcão. No Twitter, o jovem influenciador conta com quase 1 milhão de seguidores.

