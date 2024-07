Após um mês, Renato volta a treinar e se aproxima de retorno na Ponte Preta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 20:15 Para compartilhar:

Uma das principais contratações na temporada, o atacante Renato convive com lesões e pouco entrou em campo para defender a Ponte Preta. Após nova contusão muscular, o atacante apareceu no treino desta quinta-feira e se aproximou do seu retorno ao time de Nelsinho Baptista.

Renato se lesionou em 16 de junho, na derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP, pela 11ª rodada. O atacante iniciou a partida de titular – substituindo de última hora Gabriel Novaes, que quebrou o braço – porém durou apenas 25 minutos em campo, saindo para a entrada de Iago Dias.

Ele já havia ficado de fora dos primeiros jogos da Série B, onde teve um edema ósseo, em um jogo preparatório após o Campeonato Paulista. Junto com o atacante, quem também está em transição é o lateral direito Luiz Felipe, com uma lesão no reto femoral.

Apesar do retorno aos treinos, Renato não irá para a partida contra o Paysandu, marcada para o sábado, às 18 horas, em Belém, pela 16ª rodada. O time de Campinas é o 11º colocado, com 20 pontos e vem de quatro jogos de invencibilidade e busca a primeira vitória como visitante na competição.