Após um ano longe da TV Globo, Miguel Falabella tem retorno marcado à emissora

Ator e diretor de televisão, Miguel Falabella tem retorno marcado à Globo. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do O Globo, ele fará parte do júri do ‘Show dos Famosos‘, do ‘Domingão do Faustão‘, comandado pelo apresentador Fausto Silva.

Falabella está fora da Globo desde o ano passado, após ter permanecido por 39 anos na emissora. Ator, roteirista e diretor, assinou séries como “Pé na Cova” e “Toma Lá, Dá Cá” e novelas como “A Lua me disse”. Além disso, por anos brilhou interpretando o personagem Caco Antibes em “Sai de Baixo”.

Atualmente, Falabella está trabalhando em um projeto para a Disney+. Trata-se da série ‘O Coro’, sobre jovens talentos que tentam brilhar no teatro musical. Um dos nomes confirmados na atração é Daniel Rangel, com quem o diretor trabalhou em ‘Eu, a Vó e a Boi’, disponível no GloboPlay.

Veja também