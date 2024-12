Após um ano e meio fora das redes sociais, Faustão reaparece e presta homenagem a Boni

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 18:49 Para compartilhar:

Depois de passar um ano e meio afastado das mídias, Faustão reapareceu em um vídeo publicado por seu filho, João Silva. Na publicação, o apresentador homenageia o ex-diretor da TV Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho que completou 89 anos de idade – Faustão aparece sozinho e faz um breve discurso sobre a atuação e a importância de Boni para a televisão brasileira.

“Prefiro falar de um cara em que a vida inteira todo mundo sempre lembrou como gênio da publicidade, do rádio, da televisão, o homem que foi o divisor de águas dentro da televisão. Só que, dentro dessa caminhada, sempre teve espaço para ajudar as pessoas. De todo o tipo”, disse em parte do conteúdo.

“Recomendando médicos, acalmando as pessoas com seus problemas de saúde e, principalmente, resolvendo problemas de todo o tipo. Na hora em que a pessoa mais precisa, seja ela quem for, principalmente os mais necessitados – e durante todo o tempo em que ele foi o chefão na Globo”, acrescentou o apresentador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni) (@oladobdeboni)

A filmagem continua com Faustão tecendo diversos elogios ao ex-diretor e sua forma de conduzir a emissora. “A verdade é que ele nos surpreende até nessa hora. E mesmo nessas intensas convivências ele nos surpreende. Nos ajudando de todos os aspectos. Só mesmo um cara como o Boni poderia chegar abençoado pelos Deuses a essa idade com tanta vitalidade e energia”, comentou.

Boni compartilhou o mesmo vídeo em seu perfil do Instagram, completando com a legenda: “Essa fera!! O gigante @faustosilvaofcial também enviou seu recado para os 89 anos do Boni. Muito obrigado, Fausto!”.

Os fãs de ambos também comentaram na postagem comemorando a aparição do apresentador. “Que maravilhoso ver o Faustão de novo. Muitas saudades, faz muita falta”, “Fausto Silva um gigante da TV brasileira”, disseram dois seguidores.