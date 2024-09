Após um ano de guerra contra Israel em Gaza, Hamas está debilitado, mas não destruído

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2024 - 5:57 Para compartilhar:

Após quase um ano de guerra na Faixa de Gaza, o movimento islamista Hamas, que governa este pequeno território palestino, está debilitado após a morte de vários de seus líderes e milhares de combatentes.

Em 7 de outubro de 2023, comandos do Hamas se infiltraram em Israel, em um ataque sem precedentes que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. O Hamas governa o pequeno território desde 2007, quando expulsou do poder a Autoridade Palestina, de Mahmud Abbas.

Esta ação causou a morte de 1.205 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses. Os comandos islamistas também sequestraram 251 pessoas.

Após este ataque, Israel prometeu aniquilar o Hamas, uma organização considerada “terrorista” pelo país, assim como por Estados Unidos e União Europeia.

Em agosto, o exército israelense informou ter eliminado mais de 17.000 combatentes palestinos na Faixa de Gaza. No total, mais de 41.400 palestinos morreram desde o início da guerra, civis em sua maioria, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, que a ONU considera confiáveis.

Dois de seus mais altos dirigentes estão na mira de Israel: Yahya Sinwar, considerado o mentor dos ataques de 7 de outubro; e Mohamed Deif, chefe das Brigadas Ezzedin al Qassam, braço armado do Hamas, cuja morte Israel anunciou em várias ocasiões, sendo a última em agosto.

Yahya Sinwar, que era o líder do Hamas em Gaza, foi nomeado chefe político do movimento após a morte de Ismail Haniyeh em um ataque atribuído a Israel em 31 de julho, em Teerã.

– “Duro golpe, mas não fatal” –

Desde então, “Sinwar é o comandante-em-chefe: dirige os braços militar e político” do Hamas, afirma à AFP um alto representante do movimento, uma organização que surgiu coincidindo com a primeira Intifada, o levante palestino de 1987.

Sinwar, que não é visto em público há um ano, “interage diretamente com o gabinete político e o comando militar”, acrescenta o alto dirigente do Hamas, sob a condição do anonimato. “Há uma equipe dedicada à sua segurança, por ser o alvo número um do inimigo”, Israel, acrescenta.

O ataque do Hamas em 7 de outubro foi “um fracasso de segurança, militar e político” para Israel. “Acredita saber de tudo, mas […] o inimigo não viu nada”, assinala uma fonte das brigadas Al Qassam.

Mas, desde então, segundo outro alto dirigente que falou sob a condição de anonimato, “vários milhares de combatentes do Hamas e outros grupos da resistência [palestina] morreram em combate”.

Para Bruce Hoffman, pesquisador do Council on Foreign Relations (CFR), “as operações militares israelenses em Gaza deram um duro golpe no Hamas, mas não fatal”.

– “Suicídio político” –

As instituições do governo do Hamas estão fragilizadas e a maioria dos prédios oficiais foi danificada ou destruída. Na Faixa de Gaza, os serviços funcionam precariamente: uma quinzena de hospitais ou tribunais improvisados para atos oficiais.

As escolas, a central elétrica, as estações de água e as delegacias pararam de funcionar.

Segundo o cientista político Jamal al Fadi, o 7 de outubro foi “um suicídio político para o Hamas”.

Até meados de 2024, a economia de Gaza encolheu para “menos de uma sexta parte de seu nível em 2022”, segundo a ONU, estimando que serão necessários “dezenas de anos” para que o território volte a ser como antes da guerra.

Um declínio que alimenta a revolta dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza, dois terços dos quais já eram pobres antes do conflito e atualmente são quase todos deslocados, afirma o cientista político Mujaimer Abu Sada.

“Vê-se nas pesquisas de opinião, nas redes sociais – a popularidade do Hamas diminuiu. Há muitas críticas”, diz à AFP.

No entanto, “grande parte da população continua apoiando a resistência e seu projeto”, avalia Bassem Naim, dirigente do Hamas, radicado fora de Gaza.

Segundo a última pesquisa de um instituto palestino em junho, 67% das pessoas entrevistadas em todos os territórios palestinos – Faixa de Gaza, Cisjordânia ocupada e Jerusalém oriental – acreditam em uma vitória do Hamas sobre Israel. Em Gaza, apenas 48% creem nisso.