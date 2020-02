Após um ano de casamento, jornalista esportivo da Globo Thiago Oliveira se separa

O jornalista esportivo e apresentador do Hora 1, da Rede Globo, Thiago Oliveira, usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (28), para anunciar que seu casamento com a publicitária Yasmin Calil chegou ao fim.

Thiago fez uma série de vídeos em que respondeu a uma pergunta enviada por um seguidor que questiona sua separação e aproveitou para agradecer àqueles que respeitaram o momento dos dois.

“Sim, a gente se separou no final de agosto, início de setembro. E quando a gente se separou achamos melhor não falar nada, mas como nos últimos meses muitas pessoas perguntaram para mim e para ela, achei melhor pontuar essa fase da nossa vida. Foi de uma forma muito amigável, com muito respeito e muita admiração entre os dois. Então para ninguém ficar perguntando mais sobre isso, a gente se separou sim, mas tudo segue normalmente, cada um tem que seguir sua vida”, contou ele sobre o término de seu casamento.

E continuou: “Quero agradecer todo mundo que respeitou esse momento das nossas vidas aqui no Instagram e pessoalmente. E eu sei que a curiosidade é muito grande, então está dada a resposta”, conclui o jornalista.

O ex-casal trocaram alianças no final de setembro de 2018 e, na época, Thiago chegou a se declarar para a amada nas redes sociais onde disse: “Tentando entender até agora o dia mais feliz da minha vida”. A cerimonia contou com a presença de colegas de trabalho dele como Rodrigo Bocardi, Glória Vanique e Jacqueline Brasil, entre outros jornalistas globais.