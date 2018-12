Após um ano de aprendizado, Patrick Brey prevê ‘briga’ pela lateral do Cruzeiro

Revelação do Campeonato Mineiro, sendo destaque do Tupi, o lateral-esquerdo Patrick Brey trocou de time após a competição, disputou oito partidas pelo Cruzeiro em 2018 e comemorou o ano de aprendizado. Mas o brasiliense, de 21 anos, diz estar pronto para brigar por uma vaga na equipe titular na próxima temporada com Egídio.

“Ninguém tem garantia de titularidade jogando um jogo bem ou dois jogos bem. Futebol é momentâneo e você tem que estar bem sempre. Acho que, se Deus quiser, a disputa de 2019 entre eu e o Egídio e alguém que possa compor o elenco também vai ser saudável. A gente se entende superbem. É um cara muito sangue bom e vai ser muito saudável”, afirmou o atleta ao site oficial do clube.

Patrick Brey espera que o Cruzeiro tenha em 2019 um ano tão vitorioso como o de 2018, quando foram conquistados os títulos Mineiro e da Copa do Brasil. “Sempre tive o sonho de conquistar títulos grandes, títulos importantes, ainda mais por um clube que tem vários jogadores consagrados. Além de ser campeão, eu aprendi muito neste ano. O que mais aconteceu pra mim foi o aprendizado”, disse.

O Cruzeiro estreia em 2019 no dia 19, diante do Guarani, em Divinópolis, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O segundo jogo, dia 23, será o o duelo com o Patrocinense, no Mineirão.