Após turnê por EUA e Canadá, Zeca Pagodinho faz escala no Brasil e prepara ida à Europa

Zeca Pagodinho está de volta ao Brasil após uma turnê de sucesso pelos Estados Unidos e Canadá. O sambista teve lotação esgotada em todos os espaços pelos quais passou em cidades como Los Angeles, Chicago, Nova York, Miami, Orlando, Boston, Berkeley (EUA) e Montreal e Toronto, no Canadá, onde encerrou as apresentações com chave de ouro, no Festival Luminato. O show, em praça pública, foi acompanhado por um público de cinco mil pessoas e pelo ator francês Vincent Cassel, que não resistiu ao ritmo de Zeca e sambou no palco. Cassel é um apaixonado pelo Rio de Janeiro e pela cultura do Brasil.

Durante este tempo, milhares de brasileiros e estrangeiros puderam se deliciar ao som de clássicos do samba que fazem parte do repertório do artista. “Foi muito bacana ter feito esta turnê e levar nosso samba para o povo brasileiro que mora fora e sente falta do nosso país. E também para os estrangeiros que curtem nossa música”, comentou o artista.

De volta ao país, Zeca já embarca para São Paulo para o Festival Turá, onde faz show no dia 24/06. De lá vai para Minas Gerais, onde marcará presença no Jockey Clube de Uberaba, dia 1/07, seguindo para Brasília, no dia 8/7.

Do Rio para a Europa

Em meados de julho, Zeca Pagodinho inicia outra turnê internacional. Será a vez de países europeus vibrarem com o seu samba. Ele estará em Portugal para uma apresentação em Figueira da Foz e também em Dublin, capital irlandesa. Em outubro, ele fará shows na Inglaterra, Suécia, Holanda, França e Espanha. Mas, neste intervalo, no dia 30/09, Zeca Pagodinho encerra, no Rio de Janeiro, a turnê nacional de “Mais Feliz”, show que rodou as principais cidades do Brasil.

Neste espetáculo, que acontecerá no Qualistage, o público poderá se alegrar com belíssimos sambas como “Coração em Desalinho”, “Vai Vadiar”, “Verdade”, “Deixa a Vida Me Levar”, “Maneiras”, “Não Sou Mais Disso”, “Seu Balançê” e muitos outros.

”Alô, galera, Zeca está na área. Os shows desta viagem foram emocionantes e agora é hora de matar a minha saudade do público daqui”, diz o artista.

