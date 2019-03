Após tumulto no Fervo da Lud, PM reforça segurança em blocos no Rio

A Polícia Militar decide reforçar o policiamento hoje (5) no período da tarde na Banda de Ipanema, que se concentra na Praça General Osório e Orquestra Voadora, no Aterro do Flamengo. A decisão tem por objetivo evitar tumulto e corre-corre ocorrido no final da manhã, no Bloco Fervo da Lud, da cantora Ludmila, que se apresentou na Rua 1º de Março, no centro da cidade.

Segurança dos foliões

Em nota, a cantora Ludmilla e equipe “lamentam profundamente o encerramento do bloco antes do tempo previsto. O desfile foi preparado com muito carinho e profissionalismo para os fãs, foliões e amigos, mas a prioridade sempre será o bem-estar do público, devido a lamentável confusão ocorrida antes de terminar o show, optamos por encerrar mais cedo o bloco a fim de zelarmos pela segurança de todos”.

A Polícia Militar teve que usar bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral, para conter os participantes mais exaltados. Uma pessoa acabou ferida e foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Após atendimento médico, o folião será encaminhado à polícia.