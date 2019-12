Após tropeços, Juve se recupera com 2 gols de CR7

TURIM, 15 DEZ (ANSA) – Com dois gols de Cristiano Ronaldo, a Juventus venceu a Udinese por 3 a 1 neste domingo (15), em Turim, e se recuperou dos tropeços nas duas últimas rodadas da Série A.

O craque português abriu o placar logo aos nove minutos de jogo, ao acertar um chute da entrada da área. Aos 36, CR7 recebeu belo passe de Higuaín e ampliou o placar. Aos 44, Bonucci, de cabeça, fez o terceiro. Pussetto descontou para a Udinese nos acréscimos do segundo tempo e deu números finais à partida.

A Juventus havia empatado com o Sassuolo em casa e perdido para a Lazio fora nas últimas duas rodadas, mas agora assume a liderança temporária da Série A, com 39 pontos. A Inter de Milão, com 38, visita a Fiorentina neste domingo e pode recuperar a ponta. (ANSA)