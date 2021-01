Após tropeço diante do Coritiba, Vasco tem o desafio de melhorar seu retrospecto nos confrontos diretos No primeiro turno, o Cruz-Maltino venceu apenas Sport e Botafogo dos times que lutam para se afastar do Z4. Equipe terá pela frente RB Bragantino, Bahia, Fortaleza e Goiás

Durante a coletiva em que foi reapresentado à torcida vascaína, Luxemburgo ressaltou a sequência de confrontos diretos que a equipe teria pela frente. Após duas boas atuações e uma euforia inicial, o Gigante da Colina tropeçou para o Coritiba em São Januário e voltou a ligar o alerta para a proximidade do Z4. A reta final do Brasileirão continua e o time precisa pontuar, sobretudo nas partidas contra rivais da parte de baixo da tabela.

Na próxima quarta, o Cruz-Maltino volta a campo diante do RB Bragantino, às 21h30 (de Brasília), em mais um famoso jogo de seis pontos. Não há mais espaço para falhas ou descuidos como aconteceu contra a equipe paranaense. O Vasco necessita levantar a cabeça e disputar as nove finais que restam com a mesma intensidade apresentada no clássico com o rival Botafogo.

É óbvio que pontuar contra os times que disputam o título também é essencial neste momento. O Gigante da Colina terá pela frente duelos contra Atlético-MG, Flamengo, Internacional, Palmeiras e Corinthians. Porém, com 32 pontos, os outros quatro jogos serão marcados por confrontos decisivos na briga contra o rebaixamento. Além do time de Bragança Paulista, os comandados de Luxa também enfrentam Bahia, Fortaleza e Goiás.

De acordo com os números do portal ‘Infobola’, do matemático Tristão Garcia, com o tropeço diante do Coritiba, o Vasco aumentou as suas chances de rebaixamento de 16 para 23%. Contra o time do Alto da Glória, os cariocas perderam os dois jogos na competição e não vencem desde 2013.

– Era um confronto direto. O prejuízo é que perdemos para um adversário que está lá embaixo na tabela. E com uma vitória hoje avançaríamos para 35 pontos e ficaríamos muito próximos do nosso objetivo inicial. Não tivemos uma atuação convincente. O segundo tempo, com um jogador a menos, a equipe se dedicou, correu bastante, mas não foi o suficiente para conseguirmos o resultado. Mas é uma situação que poderia acontecer. Vamos ter que buscar esse resultado negativo em casa de outra maneira – disse Luxemburgo.

– Ainda temos nove jogos e essa conta que estamos fazendo é de 12 jogos. Se tivéssemos ganhado hoje, não terminaríamos a competição, nem teríamos ficado na Primeira Divisão. Perdemos hoje e também não muda nada. Nós continuamos correndo atrás da manutenção da equipe na Primeira Divisão – completou o treinador.



Por fim, o retrospecto nessa reta final precisa ser diferente dos últimos nove jogos do primeiro turno. O Vasco não venceu RB Bragantino, Bahia, Fortaleza e Goiás nos confrontos de ida, e deixou pontos importantes pelo caminho. Para a sequência do campeonato, caso vença esses jogos, o time somará mais 12 pontos e chegará a 44, número que possivelemente o salvaria da degola.

Jogos que restam para o Vasco no Brasileirão



RB Bragantino x Vasco – Nabi Abi Chedid – quarta, às 21h30 (confronto direto);

Vasco x Atlético-MG – São Januário – dia 23/1 – 21h;

Palmeiras x Vasco – Allianz Parque – às 20h;

Vasco x Bahia – São Januário – dia 31/1 – às 16h (confronto direto);

Flamengo x Vasco – Maracanã – dia 4/2, às 21h;

Fortaleza x Vasco – Castelão – dia 10/2 – 19h15 (confronto direto);

Vasco x Internacional – São Januário – dia 13/2 – a definir;

Corinthians x Vasco – Neo Química Arena – 21/2 – a definir;

Vasco x Goiás – São Januário – 24/2 0 a definir (confronto direto).

Resultados do Vasco nos confrontos diretos no Brasileirão

Turno

​

Vasco 2×0 Sport – São Januário – São Januário – 13/8;

Vasco 1×2 Atlético-GO – São Januário – 10/9;

Botafogo 2×3 Vasco – Nílton Santos – 13/9;

Coritiba 1×0 Vasco – Couto Pereira – 20/9;

Vasco 1×1 RB Bragantino – São Januário – 27/9;

Bahia 3×0 Vasco – Pituaçu – 7/10;

Vasco 0x0 Fortaleza – São Januário – 19/11;

Goiás 1×1 Vasco – Serrinha – 1/11

​

Returno

Sport 0x2 Vasco – Ilha do Retiro – 14/11;

Atlético-GO 0x0 Vasco – Antônio Accioly – 7/1;

Vasco 3×0 Botafogo – São Januário – 10/1

Vasco 0x1 Coritiba – São Januário – 16/1

Confira a nota de corte, ano a ano, desde que o Brasileirão passou a ter 20 clubes



2019: nota de corte 39 pontos

2018: nota de corte 43 pontos

2017: nota de corte 43 pontos

2016: nota de corte 45 pontos

2015: nota de corte 43 pontos

2014: nota de corte 40 pontos

2013: nota de corte 45 pontos

2012: nota de corte 45 pontos

2011: nota de corte 43 pontos

2010: nota de corte 42 pontos

2009: nota de corte 46 pontos

2008: nota de corte 44 pontos

2007: nota de corte 45 pontos

2006: nota de corte 44 pontos

