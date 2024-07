Após troca de farpas, Fernanda Bande e Blogueirinha se reencontram

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 10:24 Para compartilhar:

O desentendimento entre Fernanda Bande e Blogueirinha rendeu até campanha publicitária. Na segunda-feira, 29, foi ao ar a campanha “Neosa | Blogueirinha + Fernanda Bande”, que mostra o reencontro entre a entrevistadora e a ex-“BBB”.

No vídeo publicitário, Blogueirinha, interpretada pelo ator Bruno Matos, desabafa, novamente no cenário do programa “De Frente com Blogueirinha”: “Como você teve coragem, Fernanda, de me tratar daquele jeito no meu programa? Desde aquele dia, minha cabeça não para de latejar de dor”.

Assista:

Relembre a discussão

Ainda em julho, Fernanda foi entrevistada no “De Frente com Blogueirinha”, quando protagonizou troca de farpas com a apresentadora. Conhecida por sua abordagem ácida, Blogueirinha foi “desbancada” pela ex-“BBB”, que a deixou “desconcertada” em alguns momentos da entrevista.

“Faltou educação no meu programa, acho que todo mundo tá comigo nesse, todo mundo viu o meu desconforto. Hoje passei o dia inteiro muito triste, aqui no evento estou feliz, mas hoje eu chorei muito, vomitei três vezes”, contou a apresentadora, em entrevista à “Caras”.