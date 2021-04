Após troca de CEO, BB tem renúncia de 2 vices

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira a renúncia de dos de seus vice-presidentes, na esteira da conturbada troca do comando da instituição controlada pelo governo federal.

Segundo o BB, Carlos da Costa André renunciou como vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, para se aposentar. Para ocupar o cargo, o banco indicou José Forni, atual diretor de suprimentos e infraestrutura do banco.

O outro executivo a deixar o BB é Mauro Ribeiro Neto, que resolveu deixar o cargo de vice-presidente corporativo, alegando motivos pessoais, afirmou o banco por meio de fato relevante. O indicado para substituí-lo é Ênio Mathias Ferreira, hoje diretor

de Governo.

As indicações de ambas precisam de aval do conselho de administração do BB.

As mudanças são anunciadas após Fausto Ribeiro ter sido empossado na presidência-executiva do banco, na esteira da demissão de seu antecessor, André Brandão, cujos planos de fechamento de agências irritaram o presidente Jair Bolsonaro.

(Por Aluísio Alves)

Veja também