Após triunfo sobre River Plate, Abel Ferreira reforça mentalidade do Palmeiras: ‘Nossa estrela é a equipe’ Português mais uma vez preferiu ressaltar o espírito coletivo do Verdão ao invés de pontuar atuações individuais de duelo na Argentina

Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva no Estádio Libertadores de América após a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores 2020.

Mais uma vez, o técnico não quis analisar o time individualmente, e explicou o motivo do sucesso do Verdão diante do melhor time da América do Sul nos últimos anos.

– Desde que cheguei, disse que contava com todos os jogadores. Nossa estrela é a equipe. Infelizmente, o Luan ia ser escalado, mas teve uma dor nas costas que o impediu de jogar. Já disse que eu treino os jogadores da mesma maneira, não vejo reservas e titulares. Peço pros meus jogadores entenderem que quem entrar precisa estar preparado para o desafio – disse Abel.

Apesar da larga vantagem construída na Argentina, Abel pediu foco da equipe para o jogo de volta, na semana que vem, no Allianz Parque.

– Eu disse antes do jogo começar, independente do resultado, este jogo tinha duas mãos (ida e volta). Portanto vamos continuar focados, e usar nossa força mental, para que nosso time mantenha a nossa filosofia de jogo. Mas como fizemos três aqui, o River pode ir na nossa casa e fazer três. Temos que preparar a nossa equipe para fazer um grande jogo na semana que vem – afirmou o português.

Para finalizar a coletiva, Abel Ferreira foi perguntado qual a palavra que resumia o jogo que o Palmeiras fez diante do River Plate nesta histórica noite de 5 de janeiro de 2021.

A resposta curta e grossa: ‘Mentalidade’.

