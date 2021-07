Após triunfo sobre o rival, Samuel Xavier, do Fluminense, exalta: ‘Muito feliz em voltar a jogar e vencer’ Lateral comemorou seu retorno aos gramados após quatro partidas e disse que essa vitória dá confiança a equipe para a temporada. Na quarta, ele reencontra seu ex-clube, o Ceará

O Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0 na Neo Química Arena, e o duelo marcou o retorno de Samuel Xavier aos gramados. O jogador desfalcou a equipe nas últimas quatro partidas em virtude de dores na coxa esquerda. O atleta disse estar feliz com o retorno e logo com vitória em um clássico. Ele também destacou que terminou bem o jogo e conseguiu controlar bem a marcação no setor defensivo.

– Muito feliz em voltar a jogar e vencer um clássico. Isso me dá confiança e para equipe também. Tivemos uma sequência que não gostaríamos, mas graças a Deus voltamos a vencer – disse o lateral-direito, e em seguida emendou.

– Voltando a jogar depois de quatro jogos fora. Não é nada fácil. Nessas horas tem que ser sábio, não apoiar tanto e procurar ser eficiente na marcação. Consegui controlar a marcação ali e deixar os jogadores do meio e do ataque mais a vontade para apoiar. O importante é que terminei bem o jogo e, Mais ainda, o time conseguiu vencer – frisou.

Com o triunfo, o Tricolor subiu quatro posições e agora soma 13 pontos. O próximo compromisso será na quarta-feira diante do Ceará, às 21h30 ,em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que será o reencontro de Samuel Xavier com o Vozão, e o lateral ressaltou que esse triunfo dá confiança ao time para a sequência da temporada.

– Essa vitória nos dá confiança. Não são “só” os três pontos, o time recupera o autoestima e Quarta tem um jogo importantíssimo contra o Ceará e precisamos novamente vencer. O time já virou a chave, a comemoração da vitória contra o Flamengo já passou – salientou.

