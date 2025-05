Após três rodadas, Série D do Brasileiro tem só três times com 100% de aproveitamento

Dos oito times que defendiam os 100% de aproveitamento na abertura da terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, apenas três conseguiram atingir os nove pontos: ASA-AL, Ceilândia-DF e Luverdense-MT. Por outro lado, cinco times perderam esse rendimento impecável na tabela: Tuna Luso-PA, Águia-PA, Santa Cruz-PE, Azuriz-PR, Inter de Limeira-SP. A rodada teve 21 jogos e será finalizada no domingo com mais 11 confrontos.

No duelo paulista, pelo Grupo A7, no Limeirão, Inter de Limeira e Monte Azul ficaram no empate por 1 a 1. Mesmo assim, a Inter tem sete pontos e divide a ponta com o Cianorte-PR que, em casa, fez 3 a 0 sobre o Cascavel, com um. O Monte Azul tem dois.

No Grupo A1, Tuna Luso-PA e Águia-PA buscavam a terceira vitória seguida, mas a Tuna perdeu por 3 a 0 para o Manauara-AM e o Águia, em casa, empatou por 1 a 1 com o Manaus-AM. Na classificação, Manauara e Águia têm sete, a Tuna Luso seis e o Manaus, cinco pontos.

Pelo Grupo A3, houve empate em Goianinha (RN) sem gols entre o Santa Cruz-RN e o Santa Cruz, de Recife (PE).

Em casa, em Arapiraca, o ASA-AL ganhou por 1 a 0 do Penedense-Al, em duelo alagoano pelo Grupo A3. O tricolor de Pernambuco lidera com sete, enquanto o time potiguar tem quatro pontos, em quarto lugar.

Pelo Grupo A8, o Azuriz-PR perdeu a campanha perfeita para o Joinville-SC, que fez 1 a 0, em casa, e assumiu a ponta com sete pontos, um na frente do Azuriz e também do Barra-SC que ganhou por 2 a 1 do Marcílio Dias-SC. O São José-RS se garantiu na quarta posição, com a vitória por 3 a 1 sobre o Brasil, em Pelotas (RS).

Na primeira fase, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que se enfrentam em dois turnos. Ao fim de 14 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase, em que se inicia o mata-mata, sempre em dois jogos. Apenas os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C.

Confira os jogos de sábado pela 3ª rodada da Série D:

GAS-RR 1 x 1 Trem-AP

Manauara-AM 3 x 0 Tuna Luso-PA

Águia-PA 1 x 1 Manaus-AM

Maranhão-MA 3 x 0 Imperatriz-MA

Tocantinópolis-TO 0 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Santa Cruz-RN 0 x 0 Santa Cruz-PE

Lagarto-SE 0 x 3 Sergipe-SE

ASA-AL 1 x 0 Penedense-AL

Ceilândia-DF 1 x 0 Capital-DF

Mixto-MT 0 x 1 Luverdense-MT

Goiânia-GO 2 x 0 Porto Velho-RO

Boavista-RJ 1 x 0 Pouso Alegre-MG

Maricá-RJ 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Rio Branco-ES 2 x 0 Porto Vitória-ES

Cianorte-PR 3 x 0 FC Cascavel-PR

Uberlândia-MG 2 x 3 Operário-MS

Inter de Limeira-SP 1 x 1 Monte Azul-SP

Barra-SC 2 x 1 Marcílio Dias-SC

São Luiz-RS 2 x 1 Guarany-RS

Joinville-SC 1 x 0 Azuriz-PR

Brasil-RS x São José-RS