Após trégua, comboio humanitário segue para norte de Gaza

Ansai Ansa 24/11/2023 - 10:01

TEL AVIV, 24 NOV (ANSA) – Um comboio de ajuda humanitária proveniente do Egito se encaminha neste momento ao norte da Faixa de Gaza, de acordo com a emissora pública israelense KAN.

Os caminhões transportam medicamentos e alimentos, e o comboio também inclui ambulâncias.

Até hoje, as ajudas humanitárias internacionais que entravam em Gaza através da fronteira com o Egito em Rafah permaneciam na chamada “zona de segurança” no sul do enclave.

No entanto, com o cessar-fogo de quatro dias em vigor desde hoje, Israel autorizou a viagem do comboio para o norte da Faixa. (ANSA).

