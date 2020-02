Após traumatismo craniano, Claudia Rodrigues segue internada sem previsão de alta

Claudia Rodrigues, que foi internada na UTI do hospital Albert Einstein no último dia 28 de janeiro, teve seu atual estado de saúde divulgado por sua empresária, Adriane Bonato, nesta quinta-feira, 6, em coletiva de imprensa. Agora, a atriz está sob cuidados semi-intensivos.

“A Claudia estava sozinha no quarto da clínica e caiu diretamente com a cabeça no chão, teve um traumatismo craniano. […] Não teve convulsão, não teve edema”, contou, afirmando que ficou “muito chateada” com notícias falsas divulgadas sobre a saúde da atriz.

Adriane ainda explicou por quê não permitiu que o hospital divulgasse boletins médicos até então: “Foi pedido, na hora que eu entrei, que não fosse falado, porque o caso é muito grave”.

“Estava, sim, na UTI. Não entrou [no hospital] em coma, entrou estava consciente”, continuou, afirmando que, na verdade, Claudia Rodrigues foi “induzida ao coma” como parte do tratamento.

“Ontem [quinta-feira, 6], ela saiu da UTI depois de ser estudada dois dias atrás. Ela foi para uma semi intensiva. Hoje, já sentou numa cadeira, já levantou. Ela está consciente tem três dias. Está respondendo tudo que perguntam, sabe tudo”, prosseguiu.

A atriz, porém, estaria com “dificuldades para falar por conta do trauma”.

Adriane Bonato ainda falou sobre a recuperação de Claudia Rodrigues de um coágulo formado na região do cérebro e de uma infecção urinária, que, segundo ela, “pode ter sido [ocasionada] pela entubação”.

“A nossa guerreira voltou, voltou bem. Não tem expectativa nenhuma de alta, de ela sair da semi e ir para o quarto. Não tem data, previsão. Só depende dela. Posso garantir que ela está bem diante do quadro que ela apresentou”, garantiu.

“Ela vai sair daqui, inaugurar o teatro e tudo o que planejamos para este ano vai acontecer”, concluiu.

Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla (clique aqui para ler mais sobre a doença).

Recentemente, a atriz passou por diversas internações. A mais recente delas ocorreu no último mês de dezembro, quando foi internada para receber a dose de uma medicação, tendo alta pouco depois.