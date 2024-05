Após tratamento contra o câncer, repórter aéreo da Globo retorna à TV e ganha homenagem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 12:27 Para compartilhar:

O repórter aéreo Genilson Araujo, bastante conhecido por suas aparições no Globocop do “Bom Dia Rio”, está de volta à TV Globo após seis meses de tratamento contra um câncer nas amígdalas. O profissional retornou ao jornalístico nesta quarta-feira, 29, e foi recebido com uma homenagem surpresa e emocionante de equipe.

No estúdio, estava as apresentadoras Silvana Ramiro ancorando o programa, ao lado de Ana Paula Santos. Já o apresentador Flávio Fachel surpreendeu o colega ao vivo, enquanto ele estava dentro do helicóptero pensando que decolaria para o recomeço do seu trabalho. Mas Fachel tirou ele do helicóptero, para que ele assistisse depoimentos de familiares, amigos e telespectadores, parabenizando-o pela cura e pela força demonstrada durante a batalha contra o câncer.

“Uma quarta-feira muito especial, com o nosso Gegê de volta”, repetia Silvana. “Muita saúde pra você, é tudo o que a gente deseja”, disse Ana Paula Santos

Genilson ainda ganhou um bolo para celebrar a nova fase.

Veja abaixo as fotos: