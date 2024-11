Após tratamento contra câncer, mãe de Isis Valverde faz desabafo sobre afastamento de amigos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/11/2024 - 16:47 Para compartilhar:

A pedagoga Rosalba Nable usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para fazer uma reflexão sobre seu momento de vida atual. Em tratamento contra um câncer, a mãe de Isis Valverde comentou o fim de um ciclo de radioterapia e diz estar vivendo momentos difíceis.

“Hoje, 15 dias após a última radioterapia, posso dizer que cessaram os últimos resquícios cruéis de meus ciclos na luta contra o câncer. Declaro também que será a última vez em que tocarei nesse assunto. Sempre fui de não ficar remoendo o passado. E assim será agora também”, começou Rosalba.

Na sequência, a pedagoga contou que pretende levar apenas duas lições de todo o processo: “A primeira lição é que não sou culpada pela doença, nem merecedora do que me ocorreu. Não existe nenhum ensinamento para ser dado com uma enfermidade. Não existe um motivo para isso acontecer. É como quebrar uma perna, sofrer um acidente, perder um dente, fazer uma cirurgia do coração. Não sei se é pior descobrir o câncer, ou passar por tudo para exterminá-lo. E isso inclui os comentários, os conselhos, as críticas e as especulações”, desabafou.

E continuou: “A segunda foi abrir os olhos para muitas coisas e pessoas e pude entender que o amor é muito mais que dizer que ama. ‘Grandes amigos’ sumiram. Antigos ‘amigos’ reapareceram depois de 4, 7 anos de completa distância, tentando dizer o que nunca foi dito. Não vou ouvir. Agora não mais”.

Rosalba ainda enfatizou: “As pessoas precisam entender que depois que você passa pelo seu pior momento sozinha, você não se importa mais com quem fica na sua vida. Para minha alegria, muitos ficaram e me deram forças e colo. Recebi muitas mensagens, ligações, suporte e muito carinho. Fiz grandes elos também aqui no mundo virtual. Que orgulho ter pessoas de verdade em minha vida”.

Por fim, a mãe de Isis Valverde agradeceu à família por ter estado ao seu lado. Veja:

