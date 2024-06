Após transplante de medula óssea, Fabiana Justus inicia revacinação: ‘Muito empolgada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2024 - 13:27 Para compartilhar:

Fabiana Justus, que passou por um transplante de medula óssea em março, foi liberada para tomar vacina nesta quarta-feira, 26. Devido à falta de imunidade causada pelo tratamento contra a leucemia, a influenciadora terá que atualizar todo seu calendário de vacinação.

“Vou começar a tomar vacina hoje. Estou muito feliz, me arrumei, passei uma make, coloquei um lookinho porque estou realmente muito empolgada. Desde quando eu fiz o transplante, eu sabia que ia ter que revacinar, começar a tomar as vacinas – hoje é a primeira -, simboliza tanto. Sei nem explicar, sem palavras”, comemorou no Instagram.

Ela explicou, ainda, a importância da revacinação. “Se eu pego a medula do doador, por que não vem os anticorpos juntos? E elas falaram que até vem um pouco, mas como eu tomo bastante imunossupressor nesse pós-transplante, justamente para medula nova não brigar com o corpo, minha imunidade acaba ficando muito baixa e aí não é o suficiente para proteger”, disse.

“Então precisa mesmo revacinar e tem todo um calendário de vacinação, de basicamente todas as que eu já tomei na vida, vou ter que retomar. E aí tem a ordem certa, então começo agora com 90 dias, essa de hoje, depois mais uma e a grande maioria depois de 6 meses… Tem todo um calendário aí, mas só de começar já estou muito feliz”, completou.