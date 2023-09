Após transplante de coração, Faustão recebe alta de hospital em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2023 - 11:24 Compartilhe

Neste domingo, 10, Faustão recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Conforme boletim médico divulgado nesta manhã, o apresentador de TV agora “seguirá sob as orientações médicas e nutricionais para a reabilitação após o transplante cardíaco”.

Na última sexta, 8, Faustão havia deixado a UTI semi-intensiva, sendo encaminhado para o quarto, após o corpo não apresentar sinais de rejeição do novo coração.

Transplante de coração

O transplante de coração de Faustão durou 2 horas e meia e foi realizado com sucesso, segundo o hospital, no dia 27 de agosto. Na última quinta-feira, 31, o apresentador apareceu pela primeira vez e agradeceu à família do doador em um vídeo.

“Sou eternamente grato ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Fico emocionado. Ele me deixou a chance de viver de novo”, disse.

