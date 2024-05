Após transição de gênero, Maya Massafera desabafa sobre crise de disforia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 18:16 Para compartilhar:

Após ser alvo de comentários sobre ter sofrido disforia, a influenciadora Maya Massafera, que está no Festival de Cannes, na França, se pronunciou nas redes sociais para abordar o tema. Ela disse lamentar os boatos e tratou de esclarecer como está o seu emocional agora que passou pelo processo de transição de gênero.

Em um longo desabafo, distribuído em publicações de texto nos Stories do Instagram, Maya revelou estar agora mais feliz do que nunca. A influenciadora, que vem compartilhando registros com looks grifados em Cannes, não deu detalhes ainda sobre o seu processo de mudança na aparência, mas garantiu que fará isso tão logo seja possível.

Maya revelou, ainda, que até gostaria de ter mantido a mudança em segredo por enquanto, mas que isso não foi possível.

Confira a publicação de Maya Massafera: