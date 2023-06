Após traição, Neymar ironiza exposição: ‘Mais alguém?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 12:44 Compartilhe

Depois de assumir que traiu Bruna Biancardi, de 29 anos, o atacante Neymar usou suas redes sociais para ironizar as exposições com seu nome.

No Twitter, Neymar compartilhou uma pergunta, em tom de ironia, após diversas exposições de “flerte” do jogador, enquanto comprometido, com outras mulheres.

“Mais alguém?”, escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain, seguido de um emoji de gargalhadas. Após a publicação, diversos internautas zombaram da “provocação” de Neymar.

Mais alguém? 😂 — Neymar Jr (@neymarjr) June 30, 2023

