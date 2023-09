Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2023 - 15:52 Compartilhe

A cantora Luísa Sonza compartilhou no seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 20, um conselho dado pela amiga e artista Marília Mendonça (1995 – 2021) durante a gravação da música “Melhor Sozinha”, um feat das duas.

A fala da cantora sertaneja foi lembrada pela web após Sonza anunciar durante o programa “Mais Você”, com Ana Maria Braga, o fim de seu relacionamento com Chico Moedas. A loira disse que a relação de três meses acabou por causa de uma traição do rapaz.

“E ainda bem que a Marília Mendonça deu esse conselho para a Luísa e ela aprendeu: ‘O amor é uma escolha, não é uma necessidade. Eu gosto de você mas eu não preciso de você'”, dizia o texto do vídeo compartilhado por Sonza em seus stories.

“Parem de tratar homem como menino”

No Instagram, uma internauta comentou a postura da cantora em abrir a situação para o público contra a vontade do ex.

“O Chico não queria exposição nenhuma, e a Luísa Sonza foi em TV aberta confessar para todo mundo que ele a traiu e ainda disse que foi no bar”, publicou uma usuária da plataforma.

O comentário foi compartilhado pelo perfil ‘Miga Sua Loca’, dedicado a entretenimento, que recebeu resposta da artista, informando que Moedas não se manifestou contrário à exposição.

“Não queria exposição nenhuma? Primeiro que ele já era uma pessoa pública antes de mim, segundo que SEMPRE quis e concordou com tudo, a gente estava vivendo algo combinado a dois, juntos”, disparou a Luísa.

Sonza aproveitou para criticar o modo como o ex-namorado vem sendo tratado após a revelação de que ele a traiu.

“Ele é um homem de quase 30 anos e tem toda a liberdade de fazer o que QUISER. Parem de tratar homem como menino”, finalizou.

