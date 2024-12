Após tragédia, Coreia do Sul inspecionará aviões da Boeing

SEUL, 30 DEZ (ANSA) – A Coreia do Sul anunciou que realizará uma “inspeção completa” dos modelos Boeing 737-800 usados pelas companhias aéreas do país, após o acidente que deixou 179 pessoas mortas no aeroporto de Muan.

“Serão examinados minuciosamente os registros de manutenção de sistemas-chave, como motores e trens de aterrisagem, de 101 aviões operados por seis companhias aéreas que utilizam o mesmo modelo do avião do acidente”, explicou o vice-ministro da Aviação Civil de Seul, Joo Jong-wan.

De acordo com o chefe da pasta, o trabalho de inspeção dos especialistas só deverá terminar na próxima sexta-feira (3).

Em relação ao pior desastre aéreo de Seul, os investigadores sul-coreanos deverão receber em breve o auxílio de autoridades de segurança dos Estados Unidos e de funcionários especializados da fabricante Boeing.

Todas as pessoas que estavam a bordo do voo 2216 da Jeju Air morreram, exceto dois comissários que foram retirados dos destroços e agora estão hospitalizados em condições estáveis.

O presidente em exercício, Choi Sang-mok, disse que o governo está fazendo “todos os esforços” para identificar as vítimas e apoiar as famílias enlutadas. (ANSA).