Após torcida, Nenê também pede retorno de Fred ao Fluminense

O Fluminense pode estar sem jogar há dois meses, em meio à pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, o pedido de jogadores e da torcida segue o mesmo: o atacante Fred. Se já havia essa demanda por parte das arquibancadas antes da paralisação da temporada, agora ela se tornou ainda maior.

Nesta quarta-feira, o coro foi reforçado pelo experiente Nenê. Em entrevista à FluTV, ele mandou um “volte logo” ao jogador, que está sem vínculo com clubes desde fevereiro, quando deixou o Cruzeiro. Fred e a diretoria do time carioca vem negociando nas últimas semanas, sem prazo para definição.

“Ele é um dos maiores ídolos do clube e um jogador sensacional. Com certeza pode nos ajudar muito. A torcida, estando feliz, o clube também vai estar bem. E a qualidade dele como jogador… Um dos maiores artilheiros do Brasil na época recente. Ficaria muito feliz em jogar ao lado dele”, declarou Nenê.

Ele reforçou o pedido ao responder outra pergunta, sobre seu histórico no clube das Laranjeiras. “É um motivo de orgulho muito grande ser lembrado junto com grandes ídolos do clube. E espero que esse segundo ídolo que eu disse (Fred) volte logo também”, comentou o meia, entre risos.

Nem Flu e nem Fred divulgaram informações recentemente sobre o andamento das negociações. Mas se especula que o possível contrato dure até 2022. Para retornar ao time carioca, o atacante teria que aceitar uma forte redução salarial, uma vez que o Flu também tem sofrido financeiramente com a pandemia, que paralisa o futebol brasileiro desde março.