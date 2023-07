Após torcida do Palmeiras pedir reforços, Leila Pereira posta foto com Vini Jr. nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 17:30 Compartilhe

Vinícius Junior, Rodrygo e Éder Militão encontraram a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Mas eles não são os novos reforços tão cobrados pela torcida alviverde. Leila os encontrou em Los Angeles, nos Estados Unidos, para onde viajou para tratar de negócios profissionais. O Real Madrid, clube dos brasileiros, está na cidade para fazer a pré-temporada.

O encontro aconteceu em um momento delicado para o Palmeiras. Apesar de ter vencido o Fortaleza e quebrado um jejum, o clube é cobrado pela torcida para apresentar novas contratações. A Mancha Verde, principal torcida organizada, protestou na manhã de sábado, em frente à sede social do clube, em Perdizes. Uma faixa estendida pelos torcedores questionava: “Cadê as contratações?”. O grupo também lamentava a eliminação da Copa do Brasil, diante do São Paulo.

Mais tarde, depois da vitória pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira tentou amenizar a situação. O treinador defendeu que é necessário recuperar atletas que já fazem parte do elenco palestrino. Ele citou Rony, Gustavo Gómez, Piquerez e Raphael Veiga, que marcou um dos gols da vitória de sábado.

PIADAS

Ainda que também tenha posado com Militão, Rodrygo e até Roberto Carlos, ex-Palmeiras e Real Madrid, Leila teve o post ao lado de Vini Jr. com maior repercussão. Todas as fotos tinham os comentários limitados somente a quem a presidente segue nas redes. Nos compartilhamentos, porém, o teor variava entre cobrança e piadas.

