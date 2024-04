Após tombo em programa de TV, Virginia Fonseca faz ultrassom para saber se filho está bem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/04/2024 - 19:58 Para compartilhar:

Na tarde deste domingo, 14, Virginia Fonseca voltou a tranquilizar seus milhares de seguidores ao compartilhar o ultrassom de seu filho, após levar um tombo enquanto participava do programa “Domingo Legal”, no SBT.

Por meio dos Stories de seu Instagram, a influenciadora, que está no quarto mês de gestação, compartilhou uma foto do exame de imagem e afirmou: “Esse Zé Leonardo, estou achando muito parecido com a Floflo (Maria Flor)”, escreveu.

“Graças a Deus coraçãozinho batendo certinho. Zé está ótimo! E aprontou demais hoje no Domingo Legal com a mamãe”, completou.

Virginia, que é mãe de Maria Alice e Maria Flor, agora espera José Leonardo, o primeiro menino do relacionamento com o cantor Zé Felipe.

Véi o tombo da Virgínia. Que perigo em pic.twitter.com/40voHi2N4x — . (@caitsyou) April 14, 2024