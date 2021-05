Após título, torcida do São Paulo entra em confronto com a polícia nos arredores do Morumbi Tumulto começou minutos depois do recebimento da taça por conta de uma invasão de alguns torcedores em local com acesso bloqueado pela PM

A festa do título paulista conquistado pelo São Paulo no fim de tarde deste domingo (23) não se prolongou por muito tempo, pelo menos no entorno do estádio do Morumbi, palco do jogo de volta da final do Paulistão 2021, pois uma grande confusão entre uma parte da torcida tricolor e a Polícia Militar se iniciou na praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente à casa são paulina.

De acordo com fontes do “Globo Esporte”, o confronto teve início após alguns jogadores do São Paulo levarem a taça do Campeonato Paulista até a torcida e alguns torcedores desrespeitarem os bloqueios feitos pela polícia, chegando perto dos campeões paulistas de 2021. Os agentes de segurança que lá estavam presentes tentaram dispersar o grupo de torcedores para evitar muita aglomeração, lembrando que seguimos na pandemia da Covid-19.

Os torcedores não respeitaram as ordens e permaneceram atravessando o bloqueio, assim a polícia partiu para o confronto e primeiro avançou aos poucos com escudos e cassetetes, entretanto pouco tempo depois, a confusão saiu do controle e balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio começaram a ser usadas para que a torcida deixasse o local, envolvendo muitas famílias que lá estavam apenas para comemorar o fim da seca de títulos do clube.

Os jogadores voltaram para dentro do estádio e não viram o clima de guerra que se formou do lado de fora, acabando com a enorme festa que havia se formado pelos torcedores desde o início do jogo e que só aumentou com a confirmação do título para o São Paulo na segunda etapa da partida. Segundo quem estava no local, os torcedores ameaçavam a saída dos ônibus dos times.

