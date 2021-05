Após título paulista, São Paulo acerta contratação do argentino Emiliano Rigoni

Um dia depois de sair da fila e ser campeão paulista, o São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante argentino Emiliano Rigoni, que estava no Elche, da Espanha. O novo reforço assinou contrato até junho de 2024, com a possibilidade de renovação por mais um ano.

O jogador de 28 anos, que foi campeão da Sul-Americana de 2017 com o Independiente, da Argentina, ao lado de Martín Benítez, desembarcará no Brasil nos próximos dias e será integrado ao elenco do técnico Hernán Crespo para a sequência da temporada.

“Queria dizer que estou muito feliz e contente por ser o novo jogador do São Paulo. E também aproveitar para felicitar o clube, a torcida e meus novos companheiros pelo título que conquistaram ontem. Espero que neste tempo que estaremos juntos possamos conseguir muito mais títulos”, disse Rigoni, em vídeo divulgado pelo São Paulo, que o chamou de “pé quente” nas redes sociais em referência ao fato de ter sido contratado um dia depois da conquista do Estadual.

O Elche também confirmou a venda de Rigoni ao São Paulo. No time espanhol, o argentino disputou 25 partidas e fez somente dois gols na temporada que se encerrou neste último fim de semana.

Rigoni foi revelado pelo Belgrano, da Argentina, em 2012. Depois, se transferiu para o Independiente, no qual foi companheiro de Martín Benítez. Eles jogaram juntos em 2016 e 2017 e venceram a Sul-Americana. Alejandro Kohan, preparador físico da comissão de Hernán Crespo, também trabalhou com os dois atletas no clube de Avellaneda.

O meia-atacante deixou a Argentina em 2017 e foi jogar no Zenit, da Rússia. Na Europa, também defendeu a Atalanta e a Sampdoria, ambas da Itália, antes de atuar pelo Elche na última temporada.

Rigoni é o segundo reforço que o São Paulo anunciou nos últimos dias – a equipe confirmou a contratação de Facundo Milán, centroavante uruguaio que vai defender, a princípio, o time sub-20 – e o oitavo para a atual temporada. Ele chega para ser uma opção pelo lados do campo e preencher uma lacuna do elenco.

Veja também